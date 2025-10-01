ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психичните разстройства не са въпрос на личен избор
Психичните разстройства засягат милиони хора по света и все повече пациенти търсят професионална помощ. Въпреки това социалните предразсъдъци и стигмата често възпрепятстват достъпа до навременна медицинска грижа и затрудняват социалната интеграция на засегнатите. Демонизирането на психиатрията и хората с психични заболявания води до изолация и подхранва митове и погрешни представи.
Важно е да се подчертае, че психичните разстройства не са въпрос на личен избор или слабост на характера, а реални медицински състояния, които могат да засегнат всеки човек. Своевременно потърсената помощ е ключова за успешното лечение. Разговорите с пациентите и техните семейства дават ценен поглед върху техните потребности и улесняват лечебния процес.
От Клиниката по психиатрия приканват всички, които искат да направят оценка на психичното си здраве или вече страдат от психиатрично заболяване, да се възползват от възможността за безплатна специализирана консултация.
Прегледите ще се извършват в Клиниката по психиатрия на УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив, бул. "Васил Априлов“ 15А. Записвания се приемат на телефон 032/602 287.
