Работещите в "Български пощи“ излязоха на протест пред сградата на Централна поща в Пловдив с искания за увеличение на основните месечни трудови възнаграждения. Те спряха работа за половин час днес, когато според графика за този месец следва да се раздават пенсиите, и не обслужваха клиенти до 8 часа."Исканията на протестиращите днес са за увеличение на трудовите възнаграждения с не по-малко от 5% считано от 1 януари 2026 г. А когато стане факт държавният бюджет, тогава да бъде направено ново индексиране, тъй като ставаме свидетели на лавинообразен скок на цените и за съжаление поради липсата на увеличение на възнагражденията изнемогването на служителите на "Български пощи" става все по-голямо и все по-драстично и това рефлектира и върху дейността, работата, мотивацията и липсата на бъдеще пред това търговско дружество", заяви за БТА Боян Бойкински, областен координатор на КНСБ в Пловдив.Той допълни, че днес протестът е предупредителен, а ако не бъдат чути исканията на служителите, протестите в цялата страна се очаква да станат ефективни.Организатор на протеста е Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ. Друга част от исканията на служителите включват изплащане на субсидията за универсална пощенска услуга за последните три години. Според организаторите необходимият ресурс е 2,42 млн. евро.По думи на Елена Кабакова, председател на Регионален синдикален съвет при Синдикална федерация на съобщенията-Пловдив, заплатата на около 60 процента от работещите в "Български пощи" е 621 евро.“Нашите служители изнесоха най-тежката обмяна на валутата - от левове в евро, която и до момента тече в малките населения места. Така че мисля, че исканията ни са основателни, оправдани и заслужени", каза още Кабакова.Тя коментира и лошите условия на труд. "Нашата база е доста остаряла. Виждате и централна поща. Има пощи, които не са реновирани от десетилетия. Колегите, които работят там, заслужават по-добри условия на труд", зави Кабакова.