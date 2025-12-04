ИЗПРАТИ НОВИНА
Протест на "Възраждане" в Пловдив поиска оставката на правителството
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:41
© Plovdiv24.bg
виж галерията
На площад "Съединение" в Пловдив започна протест на "Възраждане", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Петко Булкин от младежката структура на партията обясни, че протести ще има всяка вечер, докато не падне правителството.

"Нашето искане е оставка на това престъпно правителство. Всички българи трябва да се обединят в такъв тежък момент срещу престъпната мафия от ГЕРБ и ДПС", заяви той.

Присъстващите скандират "Всеки ден ще е така до победата".



Еййй Копейкин каза че няма да плаща повече и тез вгъзрожденци са излезли даже без пари.Те направо патреоти са станали.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

