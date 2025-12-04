© Plovdiv24.bg виж галерията На площад "Съединение" в Пловдив започна протест на "Възраждане", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Петко Булкин от младежката структура на партията обясни, че протести ще има всяка вечер, докато не падне правителството.



"Нашето искане е оставка на това престъпно правителство. Всички българи трябва да се обединят в такъв тежък момент срещу престъпната мафия от ГЕРБ и ДПС", заяви той.



Присъстващите скандират "Всеки ден ще е така до победата".



