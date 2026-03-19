Подлезът на "Тримонциум" е следващото пешеходно подземно съоръжение след подлез "Археологически", който ще претърпи пълна промяна, стана ясно на съвместна пресконференция на кмета Костадин Димитров и заместникът му Пламен Панов, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Стратегията за подлезите предвижда те да не бъдат места за амбулантна търговия, а места за култура и да има атракции. Например, в стъклената част на подлез "Археологически" ще се разположат артефакти и така хората /минувачите/ ще могат да се запознаят с археологията. В средата на годината общинска фондация "Пловдив 2019" ще обяви творческа покана за провеждане на културни събития там.

Относно подлеза на "Тримонциум" Община Пловдив е възложила предпроектно проучване какво се очаква да има в един подлез и трябва ли да има толкова PVC врати, които загрозяват пространството.

След приключване на проучването ще се обяви международен конкурс за експонирането на археологията, тъй като този подлез е една входните точки към античния Форум на Филипопол Изток-Юг.

Заданието вече е съгласувано с КАТ. Очаква се към септември да има представени идейни проекти, от които да се избере най-подходящия. 

Следващият обект най-вероятно ще бъде подлеза на Чифте баня, за който има проект отпреди 4 години. Той е изключително важен за развиването на зоната около Хуманитарната гимназия, "Капана" и Стария град.