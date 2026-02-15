Пролетното издание на "Пловдив Джаз Фест" ще се отличава от всички досега

© За първи всички световни музиканти, които гостуват на фестивала ще се срещат с талантливите млади български музиканти!



Това ще се случи между 𝟐𝟏 и 𝟐𝟓 март в Пловдив.



Освен безплатни концерти – величествените Гретчен Парлато, Тейлър Ейгсти, Давид Линкс, Петър Славов, Майк Стърн и Лени Стърн ще направят специални безплатни уъркшопове за млади музиканти.



Ако се занимавате с джаз, познавате творчеството на тези музиканти и пеете, свирите на пиано, контрабас или китара, това е буквално изключителен шанс да се срещнете и да работите за кратко с едни от най-влиятелните съвременни джаз музиканти.



Местата са ограничени, участниците ще бъдат избирани от жури след задължително кандидатстване през форма, за която ще намерите линк в коментар.



Минимална възраст за участие 18 години



Краен срок за кандидатстване – 28 февруари 2026



Подробности за всички условия ще намерите във формуляра за записване или тук: Plovdiv Jazz Fest: Кандидатстване за уъркшопове / Applying for workshops



Plovdiv Jazz Fest / Spring Edition е организиран от Blue M.



С подкрепата и партньорството на Национален фонд "Култура“, Община Пловдив, Българска банка за развитие, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив, Bee Bop Café, Епископската базилика на Филипопол.