|Пролетното издание на "Пловдив Джаз Фест" ще се отличава от всички досега
Това ще се случи между 𝟐𝟏 и 𝟐𝟓 март в Пловдив.
Освен безплатни концерти – величествените Гретчен Парлато, Тейлър Ейгсти, Давид Линкс, Петър Славов, Майк Стърн и Лени Стърн ще направят специални безплатни уъркшопове за млади музиканти.
Ако се занимавате с джаз, познавате творчеството на тези музиканти и пеете, свирите на пиано, контрабас или китара, това е буквално изключителен шанс да се срещнете и да работите за кратко с едни от най-влиятелните съвременни джаз музиканти.
Местата са ограничени, участниците ще бъдат избирани от жури след задължително кандидатстване през форма, за която ще намерите линк в коментар.
Минимална възраст за участие 18 години
Краен срок за кандидатстване – 28 февруари 2026
Подробности за всички условия ще намерите във формуляра за записване или тук: Plovdiv Jazz Fest: Кандидатстване за уъркшопове / Applying for workshops
Plovdiv Jazz Fest / Spring Edition е организиран от Blue M.
С подкрепата и партньорството на Национален фонд "Култура“, Община Пловдив, Българска банка за развитие, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив, Bee Bop Café, Епископската базилика на Филипопол.
