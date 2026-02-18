ИЗПРАТИ НОВИНА
Прокурори от Пловдив изнесоха открит урок пред ученици
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:00
©
Вчера прокурори от Районна прокуратура-Пловдив изнесоха открит урок пред ученици от 10, 11 и 12 клас от СУ "Отец Паисий“ в Куклен. Лекцията се проведе в рамките на Образователната програма на ВСС "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури“.  Зам.-районният прокурор Румяна Зайкова - Калеева и прокурорът Димитринка Русинова запознаха гимназистите за професията на магистратите, разделението на властите, опасностите от употребата на наркотични вещества и последствията от държането и разпространението им, престъпленията, извършвани от непълнолетни, наказанията след шофиране с алкохол и при причиняване на пътнотранспортни произшествия и други.

Учениците проявиха интерес към темите и задаваха въпроси на прокурорите. На срещата присъстваха директорът на училището Пенка Кръстева, Красимира Александрова, зам.-директор, и класните ръководители-Лъчезар Харалампиев, Нина Мангаракова и Ирен Чернева.    

През учебната 2025/26 г. магистрати от Районна прокуратура-Пловдив ще се срещнат с ученици от различни класове от още четири училища в Пловдив и областта.

Целта на Образователната програма "Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ е формиране на правна грамотност и култура сред учениците и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие. Прокуратурите в Пловдив активно и ежегодно участват в дългогодишната инициатива.







