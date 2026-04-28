Дворът на СУ "Димитър Матевски“ в Пловдив се превърна в сцена на творчеството и знанието по време на мащабната междуучилищна среща "Заедно към успеха“. Събитието, част от проекта на МОН "Успех за теб“, събра ученици, учители и официални гости, за да докаже, че подкрепата и екипната работа са най-сигурният път към реализацията на всяко дете, информира Plovdiv24.bg.

Празникът бе уважен от ръководителя на проекта Пенка Иванова, както и от Геновева Пелова и Георги Гинев, както и съорганизатор на инициативата Васка Атанасова от РУО - Пловдив.

В програмата се включиха четири училища от региона:

ОУ "Неофит Рилски“: Ръководени от Петя Кирова, децата впечатлиха с цветно съчетание от танци.

ОУ "Кочо Честеменски“: Възпитаниците на Златка Алдженаби преплетоха музика и слово в мощно послание за увереност.

СУ "Любен Каравелов“: Директорът Ивайло Димов и екипът му потопиха публиката в магията на българския фолклор.

ОУ "Граф Игнатиев“: Голяма група таланти под ръководството на Даниела Петкова обединиха в едно музика, слово и наука.

Като домакини, учениците от СУ "Димитър Матевски“ разгърнаха пълната палитра от дейности по проекта. Програмата стартира с изпълненията на Ансамбъл "Матевски“ и хор "Мажор“, а след това премина през литературни четения, музикални поздрави и демонстрации в света на математиката и чуждите езици.

Проектът "Успех за теб“ цели не просто усвояване на нови знания, но и изграждане на социални умения и мостове между децата от различни училища. Празникът завърши с мощно послание и общ вик: "ЗАЕДНО КЪМ УСПЕХА!“, оставяйки увереност у малките таланти, че приятелството и дръзновението са най-големият капитал за бъдещето.