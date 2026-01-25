ЗАРЕЖДАНЕ...
|Продават "златно" паркомясто в Пловдив
Паркирането в целия Пловдив става все по-трудно, като всяко едно паркомясто особено в един от най-бързо застрояващите се - “Западен" е особено ценно.
ЧСИ Бойка Андреева продава въпросното парко място на публичен търг от 25 януари до 25 февруари. То е с площ 18.12 кв.м. и се намира се на ниво минус 2 в гараж на нова жилищна сграда.
Паркомястото е собственост на фирма “Месака пласт" ЕООД. Върху имота има наложени възбрани и тежести, както и неплатена ипотека. Имотът може да се огледа предварително. Задатъкът е 10% от първоначално обявената цена. Предложенията не трябва да надвишават 30% от нея, в противен случай ще бъдат обявени за недействителни.
