© виж галерията Паркомясто в луксозна сграда е дадено на търг от частен съдебен изпълнител, информира Plovdiv24.bg. Сумата, за която се продава, е 23 400 евро и се намира в район “Западен", ул. Кръстю Раковски №27.



Паркирането в целия Пловдив става все по-трудно, като всяко едно паркомясто особено в един от най-бързо застрояващите се - “Западен" е особено ценно.



ЧСИ Бойка Андреева продава въпросното парко място на публичен търг от 25 януари до 25 февруари. То е с площ 18.12 кв.м. и се намира се на ниво минус 2 в гараж на нова жилищна сграда.



Паркомястото е собственост на фирма “Месака пласт" ЕООД. Върху имота има наложени възбрани и тежести, както и неплатена ипотека. Имотът може да се огледа предварително. Задатъкът е 10% от първоначално обявената цена. Предложенията не трябва да надвишават 30% от нея, в противен случай ще бъдат обявени за недействителни.