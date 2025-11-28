ИЗПРАТИ НОВИНА
Продават остатъци от легендарна консервна фабрика край Пловдив
Автор: Диана Бикова 17:19Коментари (0)1046
©
Синдикът на "Мастер-Стийл Профайлс" АД, в несъстоятелност, обяви търг на активи на консервния гигант от времето на соца "Витамина" в Стамболийски. За продажба са обявени имоти и движими вещи с начална обща тръжна цена 10 759 906 лв., предава Plovdiv24.bg.

Един от имотите е УПИ за хранително-вкусова промишленост на "Витамина" АД в Стамболийски. Той е с площ от 6 337 кв. и се продава заедно с всички производствени и складови сгради на терена. Другите два съседни поземлени имота се намират в Източната индустриална зона в Пловдив. Единият е с площ 3668 кв.м., другият - 4230кв.м., като във всеки от тях има по две сгради. 

В списъка влиза също поземлен имот във Велико Търново, който е от 9431 кв.м., заедно с четири сгради, сред които има административна и сграда за енергопроизводство, парова инсталация, подемно-мостова площадка, както и техническо оборудване. Длъжникът ще се раздели и с три автомобила - един "Ланд Ровер Фриландер" и два товарни "Дачия Сандеро". 

За цялото недвижимо и движимо имущество е определена цитираната съвкупна цена. За участие в продажбата се внася задатък 10% от сумата, или 1 075 680 лв.  до 16 ч. на 26.12.2025 г. Срокът за приемане на наддавателните предложения е от 11 до 11:15 ч. в рамките на датата на търга – 30.12.2025 г. Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата – 30.12.2025 г. в присъствието на явилите се наддавачи.

"Витамина" АД бе приватизирана през 1996 г., но след последвалата частична реституция консервният комбинат бе разпокъсан и няколко пъти е препродаван. Част от парцелите влязоха в активите на фирма на Димитър Бичев. 

Фирма "Мастер-Стийл Профайлс" АД, в несъстоятелност, е правоприемник на основаната през 1989 г. ЕТ "Мастер - Димитър Бичев“. Фирмата бе сред лидерите на пазара за черни и цветни метали в страната и производство на стоманени изделия. Имаше няколко бази в Пловдив, Велико Търново, Бургас, както и на пристанищата в Лом, Русе, Бургас и Варна. През последните години дружеството изпадна в несъстоятелност и имотите ѝ се разпродават от синдик.







