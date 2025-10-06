ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Продават на търг атрактивен имот на главен път до Пловдив
Обект на продажбата е поземлен имот с обща площ 4055 кв. м. и разположените в него сгради. Според информацията от Агенцията по геодезия, картография и кадастър територията е урбанизирана, а предназначението е за обществен комплекс и складова дейност. Продажбата е обявена след съдебно решение по изпълнително дело от 2021 година. Съгласно представеното експертно заключение на вещото лице по изпълнителното дело поземленият имот е равнинен, ограден с метална ажурна ограда, на площадката има ВиК, около сградите има изпълнени бетонови пътеки, празното пространство е затворено.
В имота са разположени няколко сгради. Едната е едноетажна с площ 470 кв.м., ситуирана в северозападния ъгъл на имот, с Г-образна форма, неподдържана. Втората също е на един етаж, с площ 447 кв. м., намира се в североизточната част на парцела и представлява метална конструкция. Третата е селскостопанска сграда с площ 29 кв. м. и, според експертно заключение на вещото лице по изпълнителното дело, е разрушена.
Друга сграда с площ 23 кв. м. представлява едноетажна масивна конструкция, състои се от две помещения, функционира като заведение за бързо хранене и се ползва от наематели.
Едноетажна сграда от 206 кв. м. с предназначение за обществено хранене, има зала за клиенти с камина, бар, кухня с отделни работни помещения, склад, обособена е лятна градина в оскъклен навес. Тя е ремонтирана и работи като крайпътно заведение. По данни на вещото лице, тази сграда е с променени параметри, направено е заснемане, изработена е скица-проект за изменение на сграда за отразяване границите по геодезичното заснемане в кадастралната карта, като площта на сградата
В средата на терена е разположена постройка от 33 кв. м., предназначена за склад, но е изоставена, не се ползва и е за ремонт.
Първоначалната тръжна цена на целия обект е 1 175 400 лв., съответно 600 972.48 евро. Върху имотите има тежести - учредена договорна ипотека в полза на ПИБ през 2020 г., възбрана наложена в полза на НАП от 2022 г. и възбрана в полза на "Кредитна Агенция България" от 2024 г.
От 22 до 29 октомври може да се подадат предложения за участие в търга и да се внесе по банков път депозит в размер на 235 080 лв. (120 194,50 евро), който представлява 20% от обявената начална продажна цена на имота. Самият търг е насрочен за 5 ноември 2025 г. и в 13:30 ч. ще се отворят ценовите оферти на потенциалните кандидати.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Родената в Пловдив Донка Ангъчева получи едно от най-високите дър...
10:49 / 06.10.2025
Две фирми искат да правят Генералния план за движение в Пловдив
10:07 / 06.10.2025
Евакуираха блок в Пловдив
08:53 / 06.10.2025
Пак проблем в един от най-новите квартали на Пловдив
08:45 / 06.10.2025
КОЦ Пловдив преглежда безплатно за рак на гърдата
23:30 / 05.10.2025
Силвена Роу ще бъде лектор на семинар за храни и качество на живо...
22:30 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS