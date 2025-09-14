ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прочуто китарно дуо и Нов симфоничен оркестър с огнен концерт на Античния театър в Пловдив
Café del Mundo - Ян Паскал и Александър Килиан произхождат от граничния триъгълник Франкония-Баден-Хесен, който те галено наричат "Алемандалусия“. Те са фундаментално противоположни като огън и вода – и точно затова се допълват взаимно, за да се превърнат в музикален акт от световна класа. Тяхното съвместно изпълнение на живо е възбуждащият диалог между двама талантливи виртуози, които ту се ласкаят, ту се предизвикват и изтръгват най-доброто един от друг - интензивно и експлозивно, създава се магическа аура, от която никой не може да избяга.
Името на групата произлиза от рецензия за концерт, в която критик пише, че се е почувствал пренесен в легендарното "Café Cantante", което става името на групата "Café del Mundo".
Любовта им към автентичния Paco de Lucía, съчетана с радостта от модерната поп музика като Coldplay или U2, прави тези двама артисти специални. Справянето с великите музикални традиции от Бах до Дефала, Café del Mundo показва най-висока чувствителност и мощен суверенитет. В резултат на това двамата китаристи намират ентусиазирана публика по целия свят, работят с Кралския филхармоничен оркестър, продуцират в Abbey Road Studios (Лондон) и изграждат непрекъснато нарастваща общност от фенове.
Публиката ще бъде изненадана от невероятното музикално разнообразие на две фламенко китари с репертоар, който формира фина връзка между класическата музика и джаза, техно и световната музика. Café del Mundo е истинска радост от живота в концертната зала.
Ян и Алекс отварят китарата за широката публика, далеч от всички жанрови граници – така звучи китарата днес!
