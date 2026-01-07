ЗАРЕЖДАНЕ...
Проблеми с водата в Пловдив и региона
Без вода остават и няколко места от община "Родопи", а именно: с. Брестовица "Висока зона", където се извършва направа на нови водопроводни връзки от външна фирма, а водоподаването ще бъде нарушено за времето от 08.30 до 16.30 часа.
В Перущица, поради изграждане на нов водопровод от външна фирма на ул. "Найден Геров", водоподаването ще бъде нарушено частично в града за времето от 08.30 до 16.30 часа.
Авария има и в Помпена станция "Кричим", където засегнати са гр. Кричим и с. Устина, а водоподаването там ще бъде възстановено до отстраняване на аварията.
