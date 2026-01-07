Проблеми с водата в Пловдив и региона

© Plovdiv24.bg Части на Пловдив остават без вода днес, 7 януари, научи Plovdiv24.bg. Засегнатите участъци според сайта на Водоснабдяване и канализация - Пловдив, са ул. "Искра" №27 и жк "Тракия" бл.256, където водоподаването ще бъде нарушено от 09:00ч. до 17:00ч., както и бул. "Княгиня Мария Луиза" №32, №34, №36, където водоподаването е нарушено заради ремонт на хидрофорна уредба, а ремонтните дейности ще продължат от 09:00ч. до 16:00ч.



Без вода остават и няколко места от община "Родопи", а именно: с. Брестовица "Висока зона", където се извършва направа на нови водопроводни връзки от външна фирма, а водоподаването ще бъде нарушено за времето от 08.30 до 16.30 часа.



В Перущица, поради изграждане на нов водопровод от външна фирма на ул. "Найден Геров", водоподаването ще бъде нарушено частично в града за времето от 08.30 до 16.30 часа.



Авария има и в Помпена станция "Кричим", където засегнати са гр. Кричим и с. Устина, а водоподаването там ще бъде възстановено до отстраняване на аварията.