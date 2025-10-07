Проблеми с водата в Пловдив днес

© Plovdiv24.bg Поради провеждане на върхова ревизия на електросъоръженията на Помпена станция "Юг" "ВиК" ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че е възможно да се усети намалено водоподаване в някои части на града днес, 7 октомври 2025 г., от 9,00 ч. до 16,00 ч.



Дружеството се извинява на всички засегнати потребители за причиненото временно неудобство.