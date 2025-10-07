ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Проблеми с водата в Пловдив днес
Дружеството се извинява на всички засегнати потребители за причиненото временно неудобство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Електрическо колело блъсна жена в Пловдив, търсят свидетели
11:06 / 07.10.2025
"Европейски пътища" ще правят улица "Иван Вазов" пешеходна
11:02 / 07.10.2025
EVN Топлофикация посъветва клиентите си
09:14 / 07.10.2025
Безплатни профилактични прегледи за деца в Пловдив
08:54 / 07.10.2025
Сигнали за паднали дървета и клони в Пловдив
08:27 / 07.10.2025
Министърът на образованието идва в Пловдив и Асеновград
07:00 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS