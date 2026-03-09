Дани Каназирева осъди МОН по дело за отказан достъп до информация относно разпределението на децата със специални образователни потребности (СОП) в масовите училища, предава Plovdiv24.bg.
Ищецът Георги Матеев твърди, че се нарушава чл. 99. (5) от Закона за предучилищното и училищното образование: Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.
Темата за децата и учениците със СОП е щекотлива и предизвиква бурна дискусия. Мненията са в двете противоположни крайности. По Закона за достъп до обществена информация Матеев е поискал информацията за разпределението на децата със СОП, но МОН е отказало данните. В резултат той е завел дело в Административен съд - Пловдив и го е спечелил. Ето подробностите:
"Осъдих МОН! Мина делото ми срещу МОН при съдия Дани Каназирева. Първо искам да кажа, че по никакъв начин не бях ощетен при провеждането на делото и въпреки че бях без адвокат, не е имало някакво надменно или враждебно отношение срещу мен. Напротив, заседанието беше проведено много професионално и безупречно.
Съдебното решение, което е изцяло в моя полза, също беше добре агрументирано и юридически издържано. В продължение на няколко страници съдия Каназирева обяснява на МОН колко много нарушения на закона е допуснало, като ограничава правото ми на достъп до информация.
Но... Какво от това. Все пак всички знаем стила на МОН. И МОН излезе вече с ново решение, с което за втори път наруши същите членове на същите закони - точно както го направи и при "редакцията" на чл. 107 в проектозакона.
МОН се яви на делото и заяви, че не иска да ми даде информацията за разпределението на децата със СОП, защото съм я бил публикувал на страницата си. Което не е вярно. Вярното твърдение е, че съм публикувал една много малка част от данните - под 1%, които недвусмислено показват, че в едно училище в Кубрат се създават отделни паралелки за децата със СОП - пряко нарушение на чл. 99 от ЗПУО, който МОН би следвало да контролира. И МОН може много лесно да го контролира - именно чрез справката, която искам. Всички тези сегрегирани паралелки ясно се виждат. Трябва само някой да отиде и да издаде предписания и да санкционира директорите дисциплинарно.
Да ама не. МОН очевидно не ги интересуват правата на децата. Интересува ги само да не става публично достояние колко точно не ги интересува. Тъй че .. ще ходим на съд отново. И пак ще го печелим", казва Матеев.
