ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Принудително иззеха общински имот в "Западен", ползван незаконно като частен платен паркинг
В продължение на години имотът е бил използван като платен паркинг, въпреки че договорът за ползване на общинската собственост е изтекъл отдавна. Фирмата не е освободила терена въпреки издадената заповед, което наложило предприемането на принудителни мерки.
"На 3 юли 2025 г. е издадена заповед за изземване на този общински имот, който се стопанисва без правно основание. Минахме дълги съдебни процедури. Те не изпълниха доброволно заповедта и не премахнаха оградата. Днес ние извършихме принудително това" - коментира Стойчева.
Теренът ще се ползва свободно от гражданите като паркинг. В последствие ще се обяви процедура за отдаването му под наем с паркоскоби за живущите от съседните блокове.
"Държа да отбележа, че тук няма да се строи, няма да има други процедури, а ще се ползва като паркинг за всички живущи от двата блока" - декларира кметицата.
Районната администрация уверява, че продължава да се упражнява строг контрол върху ползването на общинската собственост, събираемостта на дължимите такси и спазването на законите и наредбите при нейното използване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пътник: Шофьорът ми поиска касова бележка, за да види дали ми е з...
13:06 / 03.02.2026
Досиетата Титюков: Братя "получават" социални плащания, докато са...
12:26 / 03.02.2026
Пловдив води по разрешителни за строеж с голяма преднина пред дру...
12:07 / 03.02.2026
Бизнесмен от Пловдив: Нямаме друг избор освен да вдигнем цените, ...
11:47 / 03.02.2026
Двегодишно дете пострада при пожар в къща в Пловдив
10:52 / 03.02.2026
Зрелищен инцидент в Пловдив на оживен булевард
10:47 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS