© Комисия от район "Западен“ в Пловдив, заедно с кмета Тони Стойчева, извърши принудително изземване на имот – общинска собственост, разположен в началото на ул. "Орфей“, съобщиха от кметството.



В продължение на години имотът е бил използван като платен паркинг, въпреки че договорът за ползване на общинската собственост е изтекъл отдавна. Фирмата не е освободила терена въпреки издадената заповед, което наложило предприемането на принудителни мерки.



"На 3 юли 2025 г. е издадена заповед за изземване на този общински имот, който се стопанисва без правно основание. Минахме дълги съдебни процедури. Те не изпълниха доброволно заповедта и не премахнаха оградата. Днес ние извършихме принудително това" - коментира Стойчева.



Теренът ще се ползва свободно от гражданите като паркинг. В последствие ще се обяви процедура за отдаването му под наем с паркоскоби за живущите от съседните блокове.



"Държа да отбележа, че тук няма да се строи, няма да има други процедури, а ще се ползва като паркинг за всички живущи от двата блока" - декларира кметицата.



Районната администрация уверява, че продължава да се упражнява строг контрол върху ползването на общинската собственост, събираемостта на дължимите такси и спазването на законите и наредбите при нейното използване.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.