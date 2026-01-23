© Plovdiv24.bg виж галерията Студентски проекти, създадени в рамките на иновативната образователна инициатива GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ – "Бъдещето на храната“, бяха презентирани в Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив. На събитието присъстваха областният управител проф. Христина Янчева - патрон на програмата в Пловдив, главният изпълнителен директор на Schwarz IT България Михаил Петров – инициатор на програмата, представители на две големи компании, участвали с бизнес казуси и ментори в програмата, Оливър Ханиш, Campus Founders (представител на една от най-големите мрежи за стартъпи в Европа). Голямата награда за победителя във второто издание на инициативата е равностойността в евро на 10 000 лева, предава Plovdiv24.bg.



"Предприех да бъда патрон и организатор на цялото събитие, защото това наистина е една иновативна образователна програма. Радвам се, че успяхме да привлечем студенти от различни университети с различни специалности и те намериха общ език, за да работят в своите отбори и да развият своите проекти с реални резултати" - каза при откриването областният управител проф. Янчева.



В отборите участват студенти от различни специалности и висши учебни заведения в града, които са партньори на програмата - Технически университет – София, филиал Пловдив, Университет по хранителни технологии, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“.



Инициативата GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ – "Бъдещето на храната“ стартира в Пловдив през октомври 2025 г. Тя е първата в България, която дава възможност на студенти от различни специалности и университети да работят заедно в мултидисциплинарни екипи по реални казуси, подадени от бизнеса, с помощта на опитни ментори и по методологията Дизайн мислене, създадена в Станфордския университет. Реализира се по инициатива на Schwarz IT България в партньорство с петте вуза и е подкрепена и от Община Пловдив.



През октомври след отворена процедура за кандидатстване и внимателна селекция бяха избрани 28 студенти от 21 специалности, които бяха разпределени в пет отбора. Три месеца те търсиха иновативни решения на пет проблема, подадени от бизнеса - два проекта с фокус върху решаването на проблема с брака и управлението на хранителни отпадъци за производството на "Фикосота" и за търговската верига "Кауфланд България", "Храненето на бъдещето“ или "Бъдещето на храненето“ – проект, който предлага персонализирани решения за хранителни добавки, виртуален асистент за здравословно пазаруване и хранене, както и интерактивна платформа, в която потребителите да могат да моделират идеалните за тях продукти с бранда на Кауфланд.



"Големите печеливши днес са студентите, защото те имат уникална възможност - да се докоснат до истинската стартъп екосистема. И имат подкрепата на бизнеса, защото имаме ангажимента, че когато те измислят един прототип, ще го тестват в реална бизнес среда. Нашите студенти ще имат и директен достъп до финансиранията и екосистемата на големите фамилни офиси в цяла Европа“, каза Михаил Петров и се обърна към студентите с пожелание да работят "със сърцата си“.



Главният изпълнителен директор на "Кампус Фаундърс" Оливър Ханиш се обърна към студентите с думите: "Вие сте научили как да идентифицирате проблеми, как да намерите решения, така че се надявам това да ви вдъхнови и в бъдеще да решите да продължите по този път на предприемачеството".



Подробности гледайте в прикаченото видео!



Очаквайте подробности за студентските проекти.







За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.