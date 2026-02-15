ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|При голям интерес протече първата пробна матура у нас по математика за висше училище, организирана от УХТ-Пловдив
Университетът по хранителни технологии Пловдив е първото висше училище в страната, което оказва подкрепа на дванадесетокласниците с разработването и провеждането на матурата по математика с цел повишаване на знанията, разбирането и усвояването на материала по този ключов за развитието на инженерните специалности предмет. Участието в подготвителната матура е абсолютно безплатно за зрелостниците, като инициативата е част от изпълнението на Национална програма "Образование с наука“ на МОН, в която университетът е партньор.
След проверката на писмените работи всеки участник получи индивидуален резултат и оценка, които показват реалното ниво на подготовка. Експерти по математика от УХТ на място разясняваха подробно начина на решаване на задачите. Получената оценка се равнява на оценка от приемен изпит при кандидатстване в УХТ за учебната 2026/2027 година.
В първата пробна матура участие взеха зрелостници от цялата страна. Тече записването за следващите дати през месеците март и април 2026 г. За УХТ подобряването на качеството на образованието по предметите, свързани с природните науки е приоритет, който е от първостепенна важност за обучението и развитието на технологичните, инженерните и икономическите специалности в областта на хранителния сектор и туризма.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Схема за разпространение на фалшиво евро в търговски обекти в Пло...
08:46 / 15.02.2026
Само един участник в ЗОП-а за изграждане на стълбове за автоматиз...
19:54 / 14.02.2026
191 нови осветителни тела на подлеза на "Гладстон"
19:42 / 14.02.2026
Кукери, гайдари и фолклорни танци завладяха Пловдив в Деня на вин...
17:03 / 14.02.2026
ЧСИ продава половин жилищна сграда в Пловдив
15:22 / 14.02.2026
Готварска печка причини пожар в Пловдив, възрастен мъж е в болниц...
11:52 / 14.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS