При голям интерес протече първата пробна матура у нас по математика за висше училище, организирана от УХТ-Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:08
©
При голям интерес протече в Университета по хранителни технологии Пловдив пробна матура за проверка на знанията по математика (ООП и ПП). Участие в нея взеха над 120 души. Задачите са разработени от експерти по математика от висшето училище, а форматът изцяло отговаря на държавния зрелостен изпит по предмета. За зрелостниците от природо-математически гимназии бе разработена и втора пробна матура, с по-висок профил на трудност, отговаряща на по-високото ниво на знания на учениците.

Университетът по хранителни технологии Пловдив е първото висше училище в страната, което оказва подкрепа на дванадесетокласниците с разработването и провеждането на матурата по математика с цел повишаване на знанията, разбирането и усвояването на материала по този ключов за развитието на инженерните специалности предмет. Участието в подготвителната матура е абсолютно безплатно за зрелостниците, като инициативата е част от изпълнението на Национална програма "Образование с наука“ на МОН, в която университетът е партньор.

След проверката на писмените работи всеки участник получи индивидуален резултат и оценка, които показват реалното ниво на подготовка. Експерти по математика от УХТ на място разясняваха подробно начина на решаване на задачите. Получената оценка се равнява на оценка от приемен изпит при кандидатстване в УХТ за учебната 2026/2027 година.

В първата пробна матура участие взеха зрелостници от цялата страна. Тече записването за следващите дати през месеците март и април 2026 г. За УХТ подобряването на качеството на образованието по предметите, свързани с природните науки е приоритет, който е от първостепенна важност за обучението и развитието на технологичните, инженерните и икономическите специалности в областта на хранителния сектор и туризма.







