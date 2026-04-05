Председателят на Спецтрибунала за Косово, проф. Екатерина Трендафилова, разясни пред студенти от Пловдивския университет ролята на Международния съд на ООН и наказателната отговорност за тежки престъпления. Тя подчерта значението на личната отговорност пред Международния наказателен съд, критикувайки имунитета на държавни лидери при извършването на военни престъпления, съобщи самата тя за читателите на Plovdiv24.bg. Проф. Трендафилова илюстрира темата с конкретни примери от своята практика, включително делата срещу Томас Лубанга и Ал-Махди.

Гост-лекторът сподели и опита си като председател на Спецтрибунала за Косово, като коментира актуални казуси, сред които и делото срещу Хашим Тачи. В последвалата дискусия тя отговори на въпроси, свързани с предизвикателствата пред международното наказателно правосъдие, както и нежеланието на някои държави да се присъединят към Римския статут и ролята на Организацията на обединените нации. След това посъветва бъдещите юристи, че не трябва да се отказват от истината и от правото, въпреки предизвикателствата.

"За нас бе изключителна чест да посрещнем проф. Трендафилова в Пловдивския университет. Нейното присъствие и споделен опит дават на студентите реална представа за това как функционира международното наказателно правосъдие на най-високо ниво. Вярвам, че тази среща ще остави траен отпечатък и ще вдъхнови бъдещите юристи", коментира инициаторът за провеждане на срещата доц. Гергана Гозанска.

Проф. Екатерина Трендафилова представи лекцията си "Развитие на международното наказателно правосъдие" пред студенти от ПУ и проследи историческата еволюция на системата – от военните трибунали след Втората световна война, през ad hoc съдилищата за бивша Югославия и Руанда до създаването на Международния наказателен съд с Римския статут през 1998 г. Събитието предизвика изключителен интерес от страна на студентите и преподавателите от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".