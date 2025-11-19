ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пред голяма търговска верига: Отвори багажника, грабна една тесла и тръгна да ми пука гумите
Така читател на Plovdiv24.bg започва разказа си за преживяното вчера. И допълва:
"Човекът обаче решил, че съм го запушил и се обадил на дежурния в Първо районно. Извикаха ме да го отпуша. Отидох и му показах, че отдясно има огромно разстояние и е паркирал на място за 2 коли.
Да, ама на него така му е дошло. Като казах, че няма да си местя колата, човечецът изпадна в истерия. Отвори багажника, грабна една тесла и тръгна да ми пука гумите.
Аз казах да не пипа колата, че полицаите идват. Той побесня и казва "Тогава с теслата в главата".Снимах го вече и той си каза "това с теслата никой не то видя". Пази Боже този човек да му се каже нещо накриво, теслата му е винаги готова. Докато го приберат".
