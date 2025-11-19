ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пред голяма търговска верига: Отвори багажника, грабна една тесла и тръгна да ми пука гумите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:40Коментари (6)8699
© Plovdiv24.bg
"Ето го поредния шофьор, който се нуждае от лечение. На паркинга на голяма търговска верига бе спрял на 2 метра от колата вдясно. Аз паркирах в празното място между две коли точно по означението".

Така читател на Plovdiv24.bg започва разказа си за преживяното вчера. И допълва:

"Човекът обаче решил, че съм го запушил и се обадил на дежурния в Първо районно. Извикаха ме да го отпуша. Отидох и му показах, че отдясно има огромно разстояние и е паркирал на място за 2 коли.

Да, ама на него така му е дошло. Като казах, че няма да си местя колата, човечецът изпадна в истерия. Отвори багажника, грабна една тесла и тръгна да ми пука гумите.

Аз казах да не пипа колата, че полицаите идват. Той побесня и казва "Тогава с теслата в главата".Снимах го вече и той си каза "това с теслата никой не то видя". Пази Боже този човек да му се каже нещо накриво, теслата му е винаги готова. Докато го приберат".








Зареждане! Моля, изчакайте ...
Bird
Слънчево е - какво по-хубаво от това :)
преди 1 ч. и 44 мин.
0
 
 
Простотията на българина ....
преди 2 ч. и 33 мин.
0
 
 
Докато го п.....т.Дъртак.
0
 
 
видях ги и двамата дядото беше полудял размахваше теслата като луд.Чак човекът като вдигна телефона и каза,че снима и е извикал полиция онзи се уплаши малко.Дядото сигурно скоро ще го приберат или в ареста на първо районно или в психодиспансера.
0
 
 
Никой не бил видял...Тоя пък другия с телефона като се снима си мисли,че ще го предпази...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Samsung открива новия си магазин именно в Mall Plovdiv Plaza – ощ...
12:00 / 19.11.2025
ПТП затруднява движението на оживено кръстовище в Пловдив
11:49 / 19.11.2025
Семейство от Пловдив се е разминало на косъм с шофьора, карал в н...
09:44 / 19.11.2025
Мащабна кампания започва в Пловдив
09:23 / 19.11.2025
Задържаха двама пловдивчани с фентанил
09:07 / 19.11.2025
В Пловдив и столицата е изключително активно търсенето на имоти, ...
09:02 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Масови протести срещу цените на горивата
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Локомотив Пловдив
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: