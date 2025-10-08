Празник на шевицата в район "Северен"

© На 9 октомври от 18:00 часа в парк "Рибница“, район "Северен“ – Пловдив, жителите и гостите на града ще имат възможност да се потопят в магията на българския фолклор.



Събитието "Жива среща с богатството на българския фолклор“ ще събере на една сцена музиканти, танцьори и почитатели на народните традиции в едно вдъхновяващо преживяване, изпълнено с ритъм, цвят и емоция.



Фолклорни представления – талантливи музиканти и танцьори ще представят народни песни, обичаи и фолклорни игри, като ще въвлекат публиката в интерактивни забавления. Това ще бъде ценен урок за корените, единството и уважението към нашето културно наследство.



Изяви на ансамбли – професионални и любителски състави ще изнесат пъстра програма, съчетаваща песни, танци и ритуали. Те ще покажат красотата на синхрона, дисциплината и силата на общността.



Хореографски групи – съвременни и класически танцови състави ще представят динамични хореографии, вплели модерни стилове с елементи от българския фолклор, доказвайки, че традицията и съвремието могат да съжителстват в хармония.



Финалът – "Песента на надеждата“ – ще обедини ансамбли, хорове и публика в общо изпълнение на песен, вдъхновена от фолклора. Музиката ще се превърне в символ на обединение, разбирателство и надежда.