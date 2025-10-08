ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Празник на шевицата в район "Северен"
Събитието "Жива среща с богатството на българския фолклор“ ще събере на една сцена музиканти, танцьори и почитатели на народните традиции в едно вдъхновяващо преживяване, изпълнено с ритъм, цвят и емоция.
Фолклорни представления – талантливи музиканти и танцьори ще представят народни песни, обичаи и фолклорни игри, като ще въвлекат публиката в интерактивни забавления. Това ще бъде ценен урок за корените, единството и уважението към нашето културно наследство.
Изяви на ансамбли – професионални и любителски състави ще изнесат пъстра програма, съчетаваща песни, танци и ритуали. Те ще покажат красотата на синхрона, дисциплината и силата на общността.
Хореографски групи – съвременни и класически танцови състави ще представят динамични хореографии, вплели модерни стилове с елементи от българския фолклор, доказвайки, че традицията и съвремието могат да съжителстват в хармония.
Финалът – "Песента на надеждата“ – ще обедини ансамбли, хорове и публика в общо изпълнение на песен, вдъхновена от фолклора. Музиката ще се превърне в символ на обединение, разбирателство и надежда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Локали предлагат наркотици на петокласници в Пловдив?
12:41 / 08.10.2025
Провали се опитът за сваляне на председателя на ОбС "Родопи"
12:31 / 08.10.2025
Деребей сложи на улица в Пловдив гуми с излят в тях бетон и цимен...
12:07 / 08.10.2025
Бизнесмен, системен нарушител, огради улица в сърцето на Пловдив
11:58 / 08.10.2025
МВР Пловдив се похвали
11:00 / 08.10.2025
Дърво се стовари в Пловдив, счупи пейка
10:13 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS