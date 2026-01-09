ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правителството с важно решение в полза на Пловдив
Терените ще бъдат използвани за изграждането на нов общински разсадник, тъй като общината не разполага с подходящи за целта места. Освен това, в тях попадат стари оранжерии и сгради, които могат да бъдат възстановени в новия разсадник. С новото съоръжение ще се намалят разходите на местната власт за производството на необходимата растителност за залесяване и озеленяване на града - булеварди, междублокови пространства, градини и паркове.
Произведената продукция ще бъде използвана от Общинско предприятие "Градини и паркове“ само и единствено с неикономическа цел. Ако не бъде изграден новият разсадник в срок до 5 години от придобиването на имотите, Община Пловдив е длъжна да прехвърли собствеността върху тях на държавата.
