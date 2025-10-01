Познато лице става зам.-шеф на Окръжна прокуратура Пловдив

© Plovdiv24.bg Единодушно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Галин Гавраилов и Галина Андреева-Минчева от заеманите длъжности "заместник-окръжен прокурор" на Пловдив. На тяхно място са назначени други районни прокурори.



Димитър Пехливанов е единият нов заместник-шеф на Окръжна прокуратура. Той е на мястото на Галин Гавраилов. Гавраилов става редови прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив.



Допреди няколко часа Пехливанов бе зам.-ръководител на районната прокуратура в Пловдив.



Ангел Ангелов от районната прокуратура в Кърджали е другото ново попълнение в екипа на Окръжна прокуратура.



Той бе назначен на мястото на Галина Андреева, която беше преназначена като прокурор в Окръжна прокуратура Пловдив.



Предложенията за тази смяна са на окръжния прокурор на Пловдив - Ваня Христева. Решенията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от тяхното съобщаване.