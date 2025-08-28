ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар край Пловдив
В района е силно задимено. По първоначална информация пламъците са унищожили постройка, тип барака, както и трактор.
Гасенето продължава, като екипите се опитват да овладеят пламъците. Засегнато е и хале. Няма опасност за хората. Причината за възникването на пламъците тепърва ще се изяснява от органите на реда.
