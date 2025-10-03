ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар гори край Пловдив
Пламъците идват от североизток - в района между пътен възел "Скобелева майка" и автомагистрала "Тракия".
Горят боклуци в близост до изоставени постройки край черен път. Димът е гъст и се забелязва отдалеч. Няма данни за пострадали хора.
