Пламъците идват от североизток - в района между пътен възел "Скобелева майка" и автомагистрала "Тракия".



Горят боклуци в близост до изоставени постройки край черен път. Димът е гъст и се забелязва отдалеч. Няма данни за пострадали хора.



