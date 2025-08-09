© Plovdiv24.bg Пловдивчани са на различни мнения относно летящите обекти, заснети в близост до селата Рогош и Маноле.



Докато едни са сигурни, че това са извънземни, то други са скептични и се шегуват с видеата.



На редакционната ни поща пристигнаха още множество сигнали по темата.



"Видях същите тези светлини вчера към 21:00-21:30 в квартал "Южен". Играеха си на гоненица и траекторията беше една и съща.", сподели млада дама пред репортер на Plovdiv24.bg. Тя изпрати видео на което се вижда зелена светлина, движеща се динамично.



Друг гражданин сподели, че същата светлина е виждал по сред бял ден миналата година в Пловдив.



Трети твърди, че е видял същите светлини между селата Крали Марко и Черногорово в област Пазарджик.



Типично по нашенски хората се пошегуваха с кадрите.



"Дойдоха да си поговорим малко."



"Пийте си хапчетата и спрете алкохола."



Какво мислите Вие по темата?



