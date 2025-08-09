ЗАРЕЖДАНЕ...
|Появиха се още видеа с "извънземни в Пловдив"
Докато едни са сигурни, че това са извънземни, то други са скептични и се шегуват с видеата.
На редакционната ни поща пристигнаха още множество сигнали по темата.
"Видях същите тези светлини вчера към 21:00-21:30 в квартал "Южен". Играеха си на гоненица и траекторията беше една и съща.", сподели млада дама пред репортер на Plovdiv24.bg. Тя изпрати видео на което се вижда зелена светлина, движеща се динамично.
Друг гражданин сподели, че същата светлина е виждал по сред бял ден миналата година в Пловдив.
Трети твърди, че е видял същите светлини между селата Крали Марко и Черногорово в област Пазарджик.
Типично по нашенски хората се пошегуваха с кадрите.
"Дойдоха да си поговорим малко."
"Пийте си хапчетата и спрете алкохола."
Какво мислите Вие по темата?
