© Plovdiv24.bg Снощи в небето между селата Рогош и Маноле е било забелязано НЛО, твърди читател на Plovdiv24.bg.



Мъжът се е натъкнал на светещия обект около 22:15, докато е пътувал.



Първоначално не е обърнал внимание на гледката, но след това е забелязал въртящи се монотонно светлини над облаците.



Те са били бели, ярки, пулсиращи, и твърде живи, за да са просто отражение на някой прожектор.



От кадрите, заснети с телефон, ясно се вижда как светлината се движи динамично, хаотично, ускорява и изчезва, за да се появи отново.



Дали това е просто рядко атмосферно явление, или пък е изпратен знак, че не сме сами? Многократно са споменавани и твърдения на Ванга, че извънземните ще дойдат и че отдавна ни наблюдават.



Докато науката чака официални доказателства, в небето продължават да се виждат интересни явления.



Темата винаги буди въпроси и е тръпка за хората, дори и скептиците понякога вдигнат поглед.



Възможно ли е те вече да са сред нас, или още плахо ни наблюдават?



Оставяме на Вас нашите читатели да прецените.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.