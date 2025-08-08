ЗАРЕЖДАНЕ...
|Светлини над Рогош разпалиха въпроса - идват ли извънземниге?
Мъжът се е натъкнал на светещия обект около 22:15, докато е пътувал.
Първоначално не е обърнал внимание на гледката, но след това е забелязал въртящи се монотонно светлини над облаците.
Те са били бели, ярки, пулсиращи, и твърде живи, за да са просто отражение на някой прожектор.
От кадрите, заснети с телефон, ясно се вижда как светлината се движи динамично, хаотично, ускорява и изчезва, за да се появи отново.
Дали това е просто рядко атмосферно явление, или пък е изпратен знак, че не сме сами? Многократно са споменавани и твърдения на Ванга, че извънземните ще дойдат и че отдавна ни наблюдават.
Докато науката чака официални доказателства, в небето продължават да се виждат интересни явления.
Темата винаги буди въпроси и е тръпка за хората, дори и скептиците понякога вдигнат поглед.
Възможно ли е те вече да са сред нас, или още плахо ни наблюдават?
Оставяме на Вас нашите читатели да прецените.
