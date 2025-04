© виж галерията Над 50 доброволци и съмишленици се включиха в акцията по почистване на хълм Бунарджика в Пловдив тази неделя, организирана от екипа на фестивала LOST in HILLS.



В рамките на инициативата бяха събрани 88 чувала с отпадъци, а благодарение на бдителността на участниците бе спасено и едно пострадало птиче.



Всички предварително скрити билети за фестивала LOST in HILLS 2025 – награда за доброволците, бяха успешно открити по време на акцията, а голямата награда – ваучер за следващ курс на E-Booking DJ School – бе спечелена от Георги Янков. С общи усилия доброволците допринесоха за опазването на едно от най-емблематичните зелени пространства в Пловдив, като показаха, че когато музиката, природата и общността вървят ръка за ръка, резултатите са вдъхновяващи.



Организаторите изказват своята благодарност към всички участници за тяхната енергия, доброта и отдаденост към каузата за по-чиста градска среда.



След провеждането на фестивала LOST in HILLS на 7 юни 2025 г., специализирана фирма ще извърши допълнително почистване на хълм Бунарджика, за да се гарантира запазването на свежестта на парка през пролетно-летния сезон.



Третото поредно издание на най-мащабния фестивал за електронна музика у нас, LOST in HILLS, тази година обещава не просто да бъде още едно събитие, а истинско културно събитие с международен размах. За първи път в България, MoBlack – емблематичното име в световната Afro House сцена и създател на хита "YAMORE", ще застане зад пулта на Lost in Hills на 7 юни, в сърцето на Пловдив – хълм Бунарджика. Друга голяма клубна звезда, която ще подгрява MoBlack, е италианецът Еnzo Siffredi.



Тази година Lost in Hills ще включва три сцени, повече от 25 български и международни артисти, както и завладяващо мултимедийно шоу, което ще потопи публиката в изцяло нова реалност. Сред българските участници се откроява и обичаното клубно дуо Pacho & Pepo и Max & Danny на основната сцена. На втората по големина и значимост сцена "Pioneer DJ Showroom Stage" ще изявяват артисти от родния ъндърграунд начело с новата "Techno" звезда Phoenix Movement, заедно с други утвърдени имена - Shoto, YTRID, Vanina, Monitta и Martin Stoy от Чикаго (САЩ). Третата сцена е поверена на организацията Rave Together, които ще заложат на "minimal" & Drum & Bass звучене.