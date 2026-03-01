ЗАРЕЖДАНЕ...
Посрещаме Баба Марта на площад "Стефан Стамболов"
©
Като утвърден майстор на художествени тъкани и заместник-председател на Регионалната занаятчийска камара, тя пренася с вдъхновение вековното знание за нишката в съвременния градски облик. Декорацията на празничната пейка, гигантските мартеници и емблематичните щъркели са изработени с прецизност и обич към занаята.
"Творчеството на Елена Драмова е мост между миналото и настоящето, напомняйки ни, че мартеницата е не просто украса, а наричане за здраве и сила“, коментират от администрацията на община Пловдив мартениците на Елена.
За цялостната визия на празничния кът на Баба Марта допринасят и младите таланти на Пловдив. Арката е дело на възпитаниците на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, които са оформили красиво място за споделени снимки и празнични спомени.
Днес от 11:00 часа, пловдивските читалища ще очакват жителите и гостите на града пред сградата на Общината, за да посрещнат заедно Баба Марта. Инициативата е на Общинския читалищен съвет. Ще има творчески ателиета на открито. Всеки ще може да се докосне до магията на ръчната изработка и да научи тънкостите при връзването на белия и червения конец. Организаторите са се погрижили всеки присъстващ да получи символ на пролетта за здраве и благополучие.
Още от категорията
/
Директорът на Куклен театър - Пловдив: От служебното правителство очаквам активни действия за плащания
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Пловдив мезонет в недостроена сграда и гараж отиват за продан
21:29 / 28.02.2026
Увеличават щатните бройки в пловдивско общинско предприятие
19:29 / 28.02.2026
Община Пловдив обяви принудително отчуждаване на част от легендар...
19:24 / 28.02.2026
Не хвърлйте цели билетите от градския транспорт. Късайте ги!
19:14 / 28.02.2026
Ученици разпънаха червения килим за своя класен, запалиха димки и...
15:08 / 28.02.2026
Районен кмет разположи тежка техника, премахва "кално петно" в Пл...
13:45 / 28.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.