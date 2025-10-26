ИЗПРАТИ НОВИНА
Половината от супер луксозна къща на три етажа и гаражи - отново на пазара, цената падна наполовина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:47
©
Частен съдебен изпълнител Минка Цойкова отново продава половин къща и гаражи в Пловдив. Това е третият поред опит имотът да промени собственика си за погасяване на задължения по изпълнително дело, информира Plovdiv24.bg.

Сградата е с двор и този път се продава за сумата от 284 200 лева. Припомняме, че първоначалната цена, която се търсеше в началото на тази година, бе 417 000 лева.

Имотът е общо 501 кв. м. и се намира в кв. “Прослав" на ул. “Дъга".

Къщата е със застроена площ от 142 кв.м. и е на три етажа. Към нея има и три броя гаражи и допълнителни постройки, предназначени отново за жилищни нужди.

Имотът се продава заради непогасени задължения под формата на ипотека към фирма “Лайт финанси" ООД. Задатъкът е 10 % от цената, която е 80% от оценката на вещото лице.

Ако има нов собственик, то той ще бъде обявен на 21 ноември, тъй като продажбата е от 20 октомври до 20 ноември.







