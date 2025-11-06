Полиция влезе в магазин в Пловдив

© Илюстративна снимка Нерегламентирана продажба на фалшиви маркови дрехи бе пресечена при спецакция вчера от служители на Трето РУ.



При проверка в търговски обект на територията на пловдивския район "Северен“ униформените открили и иззели близо 100 артикула, обозначени с лого на световноизвестни производители, без необходимите документи от правопритежателя.



Междувременно 51 спортни екипи и 14 якета са конфискувани при подобни действия в защита на патентното право от служителите на реда в Карлово. Документирането на установените случаи на незаконна търговска дейност продължава.