|Полиция влезе в магазин в Пловдив
При проверка в търговски обект на територията на пловдивския район "Северен“ униформените открили и иззели близо 100 артикула, обозначени с лого на световноизвестни производители, без необходимите документи от правопритежателя.
Междувременно 51 спортни екипи и 14 якета са конфискувани при подобни действия в защита на патентното право от служителите на реда в Карлово. Документирането на установените случаи на незаконна търговска дейност продължава.
