Това не е обикновена хрема, може да влоши качеството на живот, съня, концентрацията и работоспособността, казва клиничният алерголог от ДКЦ-II д-р Петър Паскалев за 24zdrave.bg.

Млад таксиметров шофьор в Пловдив качва поредните пътници. Потегля и започва неспирно да киха, а носът му е запушен от секрети.

"Болен ли сте", питат пътниците, притеснени да не прихванат вирус.

"Не, просто имам алергия. Всяка година по това време, като почне цъфтежът на дървета и цветя, се обостря. Най-трудно ми е през май с цъфтежа на тополите. След месец-два се възстановявам", обяснява водачът. И допълва, че от малък страда.

"Алергичният ринит е едно от най-разпространените заболявания в световен мащаб. От него страдат милиони хора, като честотата му нараства както при възрастни, така и при деца. Макар често да се възприема като "обикновена хрема", заболяването може значително да влоши качеството на живот, съня, концентрацията, работоспособността и обучението при децата", обяснява д-р Петър Паскалев, специалист по клинична алергология в ДКЦ-II в Пловдив.

По думите му алергичният ринит представлява възпаление на носната лигавица, което се развива след контакт с определени алергени. Най-честите причинители са полени, домашен прах, акари, животински пърхот, плесени и някои професионални дразнители. При предразположени хора имунната система реагира прекомерно на тези иначе безвредни вещества, като се отключват типичните симптоми на заболяването.

Ето какво още разясни специалистът

Основните оплаквания са пристъпно кихане, водниста секреция от носа, запушен нос, сърбеж в носа, очите, гърлото или небцето. Често се наблюдават зачервяване и сълзене на очите, тъмни кръгове под тях, дишане през устата, хъркане и неспокоен сън. При някои пациенти симптомите са леки и се появяват само в определени периоди от годината, докато при други са постоянни и значително нарушават ежедневието.

Различават се сезонен и целогодишен алергичен ринит

Първият обикновено е свързан с полените на дървета, треви и плевели. В България най-често оплакванията започват през пролетта, когато цъфтят дърветата, продължават през пролетно-летния период при тревните полени и могат да се засилят в края на лятото и есента при плевелите.

Целогодишният най-често се причинява от акари в домашния прах, плесени и животински алергени.

Заболяването не засяга само носа. При част от пациентите алергичният ринит се съчетава с бронхиална астма, хроничен синуит, отит, носна полипоза, нарушения на съня и атопичен дерматит. Именно затова навременната диагноза и правилното лечение са от голямо значение.

Диагнозата се поставя въз основа на характерните оплаквания, преглед от специалист и алергологични изследвания. Най-често се използват кожно-алергични тестове, а при необходимост се изследват специфични имуноглобулини Е към отделни алергени. Така може да се установи към кои вещества пациентът е чувствителен и да се изготви най-подходящ терапевтичен план.

Лечението започва с ограничаване на контакта с причиняващия алерген, когато това е възможно. При алергия към домашен прах се препоръчват редовно почистване, проветряване, намаляване на влажността в помещенията, използване на подходящи калъфи за матраци и възглавници и често пране на спалното бельо. При поленова алергия е добре в дните с висока концентрация на полени да се избягва продължителният престой навън, а след прибиране вкъщи да се измиват лицето и косата и да се сменят дрехите. Медикаментозното лечение има за цел да овладее симптомите и да подобри качеството на живот.

Най-често се използват антихистамини, назални кортикостероидни спрейове, деконгестанти за кратък период, както и други лекарства според тежестта на заболяването. Назалните кортикостероиди са сред най-ефективните средства при умерен до тежък алергичен ринит, особено когато има изразено запушване на носа.

При доказана алергия и продължителни или трудно контролируеми оплаквания може да се приложи алергенна имунотерапия. Това е лечение, което въздейства върху причината за заболяването, като постепенно намалява чувствителността на организма към конкретния алерген. Имунотерапията може да се прилага под езика или подкожно и обикновено продължава няколко години. Тя може да намали риска от развитие на бронхиална астма и нови алергични сенсибилизации.

Алергичният ринит не е безобидна хрема, а хронично заболяване, което изисква внимание. Ранното му разпознаване, правилната диагностика и индивидуално подбраното лечение могат значително да подобрят дишането, съня, работоспособността и цялостното качество на живот на пациента.