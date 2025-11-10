ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Подобен самолет никога не бе излитал от летище "Пловдив", никой не знае на кого е
Луксозният Gulfstream G550 е истинско технологично чудо – двумоторен самолет от бизнес класа, произвеждан от Gulfstream Aerospace в щата Джорджия. Моделът се появява за първи път през 2004 година и оттогава са произведени около 500 бройки.
Задвижва се от два мощни турбодвигателя Rolls-Royce BR710 C4-11, а обхватът му на полета достига впечатляващите 12 501 километра, което му позволява да прелита трансатлантически разстояния без презареждане.
Самолетът развива максимална скорост от 926 км/ч и разполага с луксозен салон, създаден за 15 до 24 пътници
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Апел за кръводаряване за детенце!
21:34 / 10.11.2025
Пуснаха водата в пловдивския район "Тракия"
21:10 / 10.11.2025
Извънредна ситуация на летище "Пловдив", издирват извършителя
19:20 / 10.11.2025
Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от колекци...
18:30 / 10.11.2025
Заловиха пияна шофьорка от Белащица много далече от дома
17:34 / 10.11.2025
Министър идва в Пловдив при пробива под Централна гара
16:24 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS