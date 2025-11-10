Подобен самолет никога не бе излитал от летище "Пловдив", никой не знае на кого е

© От летище "Пловдив" в събота е излетял един от най-скъпите частни самолети в света - Gulfstream G550, с директен полет до Денвър, САЩ. Излитането е преминало без никакви затруднения.



Луксозният Gulfstream G550 е истинско технологично чудо – двумоторен самолет от бизнес класа, произвеждан от Gulfstream Aerospace в щата Джорджия. Моделът се появява за първи път през 2004 година и оттогава са произведени около 500 бройки.



Задвижва се от два мощни турбодвигателя Rolls-Royce BR710 C4-11, а обхватът му на полета достига впечатляващите 12 501 километра, което му позволява да прелита трансатлантически разстояния без презареждане.



Самолетът развива максимална скорост от 926 км/ч и разполага с луксозен салон, създаден за 15 до 24 пътници