|Почина известният хирург д-р Ангел Ангелов
Д-р Ангелов бе сред най-уважаваните хирурзи в Пловдив и Пазарджик, лекар с две специалности, спасил живота на хиляди пациенти в дългогодишната си практика.
Той е роден на 16 април 1944 г. в град Драма, Гърция, в семейство на български бежанци от Западна Тракия. Като малко дете се преселва със семейството си в село Главиница, Пазарджишко.
През 1970 г. завършва медицина в Пловдив и започва работа в общинската болница в Панагюрище. През 1977 г. придобива специалност "Обща коремна хирургия“, а през 1983 г. защитава и втора специалност – "Анестезиология и реанимация“.
В професионалния си път оглавява Хирургията на Първа градска болница в Пловдив, а в периода 1990–1994 г. е неин главен лекар. След реформите в здравната система през 1998 г. и вливането на хирургията и ортопедията в Окръжна болница Пловдив, д-р Ангелов поема ръководството на хирургичното отделение, което оглавява до 2007 г.
По-късно е поканен за началник на Хирургията в "Медлайн“, а от 2010 г. ръководи хирургичното отделение в болница "Света Каридад“. От 2016 г. е началник на отделението по хирургия в Централ Хоспитал.
През годините д-р Ангелов преминава множество квалификации в областта на ендоскопската и лапароскопската хирургия и се утвърждава като ментор на поколения лекари. Колегите му споделят, че почти няма действащ хирург в Пловдив и Пазарджик, който да не е преминал през неговата школа.
Поклон пред светлата му памет!
