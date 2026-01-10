ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Почина генералът, който бе военен пилот и заместник-кмет на Пловдив
Генерал - майор от запаса Димитър Цветков е роден в Пловдив на 5 декември 1946 година. Завършва средното си образование в ОТМТ "М.И.Калинин". Кандидатства във ВВВУ "Г. Бенковски" със специалност "инженер летец-пилот", която завършва със звание инженер–лейтенант през 1972 г. Служи в различни гарнизони от младши пилот до командир на авиационен полк. През годините летял на L-29, МиГ-17 и различни модификации ма МиГ-21.
На 4 март 1988 г. за командир на 19-и ИАП е назначен подп. Димитър Цветков ( 04.03.1988-19.09.1990 г., впоследствие генерал-майор, зам.-началник на Главния щаб на ВВС по ресурсите).
От 1 октомври 1990 г. е заместник-командир на 10-ти САК – смесен авиационен корпус, а от 19 август 1996 г. е произведен в звание генерал – майор и е назначен за командир на КТА– Корпус тактическа авиация, който командва до 2000–та година.
Бил е заместник-началник на Главния щаб на ВВС по подготовка и използване на войските. Пред 2001 г. е съръководител на първото крупно международно учение, проведено на територията на България по програмата "Партньорство за мир" ("COOPERATIVE KEY 2001") с участието на 24 държави от НАТО и програмата.
Бил е на дипломатическа работа като Аташе по отбраната и Военновъздушен аташе на Република България в Руската федерация, след което се пенсионира.
През 2007 г. е избран за общински съветник. Бил е заместник-кмет на Пловдив по "Обществен ред, сигурност, организация и безопасност на движението и транспорта" и заместник-кмет на район "Централен" в Община Пловдив.
От 1 януари 2011 г. е заместник-председател на Пловдивски общински съвет. От октомври 2013 г. е член на сдружение "България без цензура“ и учредител на ПП "България без цензура“. Женен, с две дъщери и трима внуци.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Търсят се над 230 хиляди работници, Пловдив начело
08:46 / 10.01.2026
Разкриха джебчия, задигнал портмоне и електронен ваучер в Пловдив...
22:08 / 09.01.2026
Нов високотехнологичен метод за проследяване на заболявания вече ...
21:20 / 09.01.2026
Мирослав Боршош в Пловдив: Това е гръбнакът на българския туризъм...
17:35 / 09.01.2026
Прокуратурата изнесе официални подробности за екшъна на Скобелева...
15:22 / 09.01.2026
Ефективна присъда разплака шофьора, убил двама на пътя Пловдив – ...
15:53 / 09.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS