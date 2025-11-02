ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Почернени родители: Убиецът на сина ни отиде на дискотека само десет дни след катастрофата
Организаторите призоваха във Фейсбук всеки да запали свещ в памет на невинно загиналите деца и млади хора, за да се покаже, че паметта им не е забравена, а болката на роднините им остава силна.
"Нашият син беше убит след безумни действия на водач с едва 18 дни стаж зад волана. Първоначално Пловдивският окръжен съд даде на убиеца 2 години и 4 месеца условна присъда. След наше обжалване присъдата бе изменена на 2 години и 4 месеца ефективна, което също е безумно решение“, споделят почернени родители - Мария Кацарска и Гено Мръвков.
Те настояват за по-строги и ефективни наказания за виновните шофьори. "В нашия случай има доказана 100-процентова вина на водача. Започва безумни маневри между Пловдив и Съединение, губи контрол над автомобила, удря се в трактор и бетонна стена, и нашият син загива на място. На десетия ден убиецът вече е на дискотека, на третия месец се явява в КАТ за книжка, а на петия – на абитуриентски бал“, разказват родителите.
Конкретният инцидент се е случил на 12 ноември 2021 г. Георги Генчев, виновният водач е имал правоспособност да управлява МПС от едва 18 дни, пристигнал в Пловдив с автомобил и четирима приятели от Съединение. Около 21:00 ч. групата се отправила обратно към Съединение.
През целия маршрут той единствен е управлявал автомобила. По неустановени причини, по пътя обратно към Съединение, е отклонил автомобила в лявото платн - след това в дясната и пак в лявата лента за движение.
В следствие на тези си действия, както и изключително малкото опит като водач - 18 дни, той губи управлението над автомобила, излиза извън лявата част на пътното платно и се блъска в спрял трактор.
Следствие на удара, колата изхвърча във въздуха, завърта се, блъска се в оградата на лаборатория и се приземява в двора й.
По време на цялата каскада един от спътниците на Николов, синът на Мария и Гено, изпада от лекия автомобил и се удря в бетонна стена, получава мозъчна травма и следствие на нея намира смъртта си. Двама от другите му спътници имат "леки телесни повреди", а един от тях е със "средна телесна повреда".
Сдружение "Ангели на пътя“ продължава да настоява за по-строги наказания за пътните убийци и призовава обществото да не мълчи за трагедиите по българските пътища.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
С интензивни темпове върви реконструкцията на кино "Космос"
11:29 / 02.11.2025
Поредна инициатива за залесяване и облагородяване в "Западен"!
11:06 / 02.11.2025
Граждани от Цар-Симеоновата градина: Това е подигравка, докога ще...
11:01 / 02.11.2025
Рестартираха проекта за изграждане на новата сграда на СУ "Св. Па...
10:15 / 02.11.2025
Нов паркинг изградиха в Пловдив
08:37 / 02.11.2025
Слънчева неделя в Пловдив
08:19 / 02.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS