© Ново впечатляващо видео, разработено с изкуствен интелект и публикувано в социалните мрежи, предлага мащабна визуална разходка през хилядолетната история на Пловдив - от първите неолитни заселници на Трихълмието до съвременния облик на най-стария жив град в Европа.



Чрез детайлни 3D реконструкции, драматични сцени и исторически възстановки, се проследяват възходите, разрушенията и непрекъснатото възраждане на града.



Видеото започва с древното начало на Пловдив преди повече от 8 000 години, когато първите хора се установяват около свещените хълмове и поставят основите на едно от най-старите градски средища на континента.



След зрителите се потопят в разцвета на Филипополис и римския Тримонциум, представени чрез реалистични възстановки на Античния театър, Римския стадион и богатите домове на аристокрацията. Специално внимание е отделено на уникалните антични мозайки, които превръщат Пловдив в истинска съкровищница на римското изкуство.



Сред акцентите във видеото са и инженерните постижения на римляните, включително внушителният акведукт, доставял до 43 000 кубически метра чиста планинска вода дневно - доказателство за мащаба и значението на града в Античността.



Видеото не подминава и трудните моменти - готското нашествие от 251 г., представено с драматични кадри на разрушение и битка за оцеляване. Въпреки опустошението, духът на града остава непречупен.



Финалът отвежда зрителя към модерния Пловдив, показвайки защо градът често е наричан "градът на вечното завръщане“ - по-древен от Рим, по-устойчив от Троя и жив пазител на европейската историческа памет.



