Пловдивският университет тържествено открива новата академична година

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" ще открие тържествено новата академична 2025/2026 година днес, 1 октомври. Събитието ще се състои от 11:00 часа в Спортната зала на висшето училище на бул. "България" 236А.



Церемонията ще бъде уважена от редица официални лица, а по традиция на първокурсниците ще бъдат предадени университетските инсигнии – символичният ключ към университетското знание, знамето на висшето училище и копие от "История Славянобългарска“, написана от Паисий Хилендарски през далечната 1762 г.



През предстоящата академична година в Пловдивския университет ще се обучават над 17 000 студенти, а броят на първокурсниците е почти 4250.