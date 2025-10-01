ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивският университет тържествено открива новата академична година
Церемонията ще бъде уважена от редица официални лица, а по традиция на първокурсниците ще бъдат предадени университетските инсигнии – символичният ключ към университетското знание, знамето на висшето училище и копие от "История Славянобългарска“, написана от Паисий Хилендарски през далечната 1762 г.
През предстоящата академична година в Пловдивския университет ще се обучават над 17 000 студенти, а броят на първокурсниците е почти 4250.
