За поредна година отборът на Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" завоюва участие в международните кръгове в САЩ на най-престижното състезание по международно право, известно накратко като The Jessup, на името на световноизвестния дипломат и експерт по международно право Филип Джесъп.



След оспорван финал в националното състезание в Съдебната палата в София тимът на ПУ в състав Дебора Михалева (5 курс), Мирослава Боева (4 курс), Анна Айлова (3 курс), Павел Василев (2 курс) и Борислав Арабаджиев (2 курс), под ръководството на треньорите Вяра Трифонова и Тодор Рогошев се класира на второ място.



Така отборите на ПУ и НБУ ще представляват страната ни в международните кръгове, на които ще се състезават около 700 висши училища от 100 държави. Надпреварата, която съществува вече 6 десетилетия, изисква изготвяне на писмени защити и устни пледоарии изцяло на английски.



Освен отличното отборно представяне на национално ниво, тимът на ПУ спечели няколко награди, отразяващи качествената подготовка в различни аспекти.



Университетът взе двете награди за най-добри писмени защити – съответно на ищец и на ответник. В индивидуалното класиране Мирослава Боева бе отличена като най-добър говорител, а Дебора Михалева зае второ място. Към успехите се добави и призът "Spirit of Jessup“, който отразява отдадеността към състезанието и духа на общността.



Припомняме, че отборът на Юридическия факултет на ПУ е печелил националните кръгове и за поредна година ще участва в международните.



"Екипът изразява своята благодарност към Юридическия факултет с декан доц. д-р Даниела Дончева, Сдружението за международни състезания по право, както и към всички преподаватели, колеги и приятели, които подкрепиха отбора по пътя към това достойно представяне“, написаха студентите в социалните медии.