ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивският университет представя България във Вашингтон на най-престижното състезание по международно право
След оспорван финал в националното състезание в Съдебната палата в София тимът на ПУ в състав Дебора Михалева (5 курс), Мирослава Боева (4 курс), Анна Айлова (3 курс), Павел Василев (2 курс) и Борислав Арабаджиев (2 курс), под ръководството на треньорите Вяра Трифонова и Тодор Рогошев се класира на второ място.
Така отборите на ПУ и НБУ ще представляват страната ни в международните кръгове, на които ще се състезават около 700 висши училища от 100 държави. Надпреварата, която съществува вече 6 десетилетия, изисква изготвяне на писмени защити и устни пледоарии изцяло на английски.
Освен отличното отборно представяне на национално ниво, тимът на ПУ спечели няколко награди, отразяващи качествената подготовка в различни аспекти.
Университетът взе двете награди за най-добри писмени защити – съответно на ищец и на ответник. В индивидуалното класиране Мирослава Боева бе отличена като най-добър говорител, а Дебора Михалева зае второ място. Към успехите се добави и призът "Spirit of Jessup“, който отразява отдадеността към състезанието и духа на общността.
Припомняме, че отборът на Юридическия факултет на ПУ е печелил националните кръгове и за поредна година ще участва в международните.
"Екипът изразява своята благодарност към Юридическия факултет с декан доц. д-р Даниела Дончева, Сдружението за международни състезания по право, както и към всички преподаватели, колеги и приятели, които подкрепиха отбора по пътя към това достойно представяне“, написаха студентите в социалните медии.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Предлагат ограничение на скоростта до 30 км/ч в един район на Пло...
15:46 / 17.02.2026
6 фирми искат да строят физкултурния салон на ОУ "Васил Петлешков...
14:43 / 17.02.2026
Ще се признае ли за виновен шофьорът, убил семейство на Околовръс...
13:14 / 17.02.2026
Пловдив ще е домакин на уникално събитие, което България не е виж...
12:09 / 17.02.2026
Българи от Турция движат имотния бум в Пловдив, 18 064 сделки пра...
10:46 / 17.02.2026
Нов ритейл парк отвори врати в Пловдив
10:20 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS