ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивският театър "Хенд" тръгва на национално турне
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:15Коментари (0)128
©
Авторският спектакъл "Шекспир x 5“ на пловдивския театър "Хенд“ тръгва на национално турне в осем български града през следващите месеци. Акцент са по-малки населени места, като в обхвата е включена и София. Новината бе обявена на пресконференция в Пловдив от екипа на театъра.

Турнето представя пловдивската независима театрална сцена пред нови публики в страната и е част от последователната работа на екипа за разширяване на достъпа до съвременно българско сценично изкуство извън традиционните културни центрове. По думите на артистите най-съществена остава живата среща с публиката и възможността за реален диалог.

"За нас турнето не е просто поредица от представления, а среща с хората. Театърът започва да живее истински, когато има пряк контакт с публиката“, каза директорът на театъра Ивомир Игнатов – Кени.

"Шекспир x 5“, чиято премиера беше през 2024 г., е съвременен сценичен прочит, вдъхновен от "Ромео и Жулиета“, изграден чрез клоунада, абсурден хумор и актьорска импровизация. Спектакълът съчетава достъпен сценичен език и силно актьорско присъствие, което го прави привлекателен както за активна театрална публика, така и за зрители с по-рядък досег до театъра. Постановката е отличена с награди за творческа смелост и актьорско майсторство и има номинация за награда "Пловдив“ 2025.

Настоящото турне се реализира като обединение на два последователни проекта, които изграждат обща стратегия за достигане до нови публики и устойчиво присъствие на независимия театър в различни региони на страната. Основната цел е не само представянето но и създаването на дългосрочна връзка с местните общности и развитие на зрителска култура.

В три от градовете програмата ще бъде допълнена с уъркшоп преди представлението и среща с публиката след него. Особено внимание в рамките на турнето се отделя на достъпността на културното съдържание. Представленията ще бъдат представяни с аудиоописание за незрящи и със субтитри за хора с нарушен слух, така че различни публики да могат пълноценно да участват в културния живот.

Паралелно с подготовката за турнето театърът реализира и проекта "Достъп и нови публики в Хенд“ в Пловдив, който включва безплатни събития и адаптиране на спектакли за хора със зрителни и слухови затруднения, както и за чуждестранна публика. Инициативата вече се радва на засилен интерес и подкрепа.

Реализацията на турнето се осъществява в партньорство с читалища, културни институции, образователни организации и местни общности в градовете на гостуване. Актуална информация за програмата, датите и съпътстващите събития може да бъде намерена в официалните социални мрежи на Театър "Хенд“.

Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост (NextGenerationEU) и Министерството на културата.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Почина известният хирург д-р Ангел Ангелов
21:35 / 25.02.2026
Шофьор на автобус, убил пешеходка, разиграва правосъдието, намери...
16:12 / 25.02.2026
Двама са в болница след челна катастрофа до Пловдив
15:43 / 25.02.2026
ВиК работят интензивно за отстраняването на аварията в "Северен"
15:12 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпи в длъжност
14:49 / 25.02.2026
Разчистват в "Западен", ще има повече паркоместа
14:58 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
12:32 / 25.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Издирват Пепи Еврото
Скандал с тестове за онкоболни
Делото Епстийн
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: