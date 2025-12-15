ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдивският драматичен театър за изминалата година, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Всеки, който желае да се включи, може да подари книга – опакована или поставена в коледна торбичка – и да я остави под елхата в голямото фоайе на театъра. Кампанията продължава до 22 декември.
В края на миналата седмица, по повод рождения ден, Театърът направи кратка равносметка на изминалата година и набеляза редицата инициативи, в които ще се включи през идната година. Днес ще чуем всичко това в предаването ни.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
