Пловдивският драматичен театър за изминалата година, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 13:51Коментари (0)0
©
Пловдивският Драматичен театър отбелязва своя 144-ти рожден ден с дарителска кампания. Тя се реализирана в партньорство с Българския червен кръст и е насочена към възрастни хора, които ще получат книга за Коледа. Според екипа на театъра книгата е утеха в самотата, повод за усмивка, врата към спомените и надеждата.

Всеки, който желае да се включи, може да подари книга – опакована или поставена в коледна торбичка – и да я остави под елхата в голямото фоайе на театъра. Кампанията продължава до 22 декември.

В края на миналата седмица, по повод рождения ден, Театърът направи кратка равносметка на изминалата година и набеляза редицата инициативи, в които ще се включи през идната година. Днес ще чуем всичко това в предаването ни.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 







Статистика: