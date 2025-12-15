Пловдивският драматичен театър за изминалата година, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Пловдивският Драматичен театър отбелязва своя 144-ти рожден ден с дарителска кампания. Тя се реализирана в партньорство с Българския червен кръст и е насочена към възрастни хора, които ще получат книга за Коледа. Според екипа на театъра книгата е утеха в самотата, повод за усмивка, врата към спомените и надеждата.



Всеки, който желае да се включи, може да подари книга – опакована или поставена в коледна торбичка – и да я остави под елхата в голямото фоайе на театъра. Кампанията продължава до 22 декември.



В края на миналата седмица, по повод рождения ден, Театърът направи кратка равносметка на изминалата година и набеляза редицата инициативи, в които ще се включи през идната година. Днес ще чуем всичко това в предаването ни.



