© виж галерията “Две млади момчета загинаха при тежка катастрофа с мощен автомобил. Инцидентът стана преди абитуриентския им бал. Мощната им кола, управлявана с висока скорост, е разделена на три части от жестокия удар."



Автомобилът от тази катастрофа, станала преди време, беше показан на бъдещите шофьори от 11 клас от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника от инспектор Васил Бочуков от Пътна полиция. Лекцията на тема “Пътна безопасност" се състоя в двора на КАТ, където се съхраняват смачканите до неузнаваемост автомобили, при които има жертви.



За първи път полицията разреши достъп на ученици до така наречения “Паркинг на смъртта" след молба от ръководството на гимназията.



"В гимназията, за съжаление, имаме смъртни случаи, наши ученици загинаха, карайки автомобили. Затова предприехме тази необичайна стъпка, за да ги предпазим. Искахме да видят лице в лице последствията от високите скорости. Те не го осъзнават, докато не го видят, казва инженер Людмила Ганчева, директор на гимназията.



Учениците разгледаха деформираните коли. Гадаеха за марките, тъй като от удара ламарините се деформират до неузнаваемост. Питаха плахо дали при всяка кола има жертви.



От лекцията на полицията стана ясно, че най-тежките катастрофи в Пловдив стават с млади водачи, със стаж зад волана от няколко месеца. Точно тези шофьори карат и най-мощните коли, а нямат тези умения.



“Скорост над 40 км става смъртоносна, нужни са от 2 до 6 секунди, за да се случи катастрофата", заяви заместник-районният прокурор на Пловдив Румяна Зайкова-Калеева, която посъветва бъдещите шофьори да забравят за доказването пред приятели.



“Не си и помисляйте да пиете дори глътка алкохол и да сядате зад волана. Следите от пушенето на марихуана остават в кръвта до 6 месеца. Така, ако Ви спрат след време, и тестът се окаже положителен, Ви чака арест за 24 часа."



Прокурор Калеева запозна учениците и с наказанията, които очакват всеки нарушител.



За шофиране от неправоспособен шофьор - затвор от 1 до 3 години.



За шофиране след употреба на наркотици - затвор до 5 години.



За причиняване на смърт при катастрофа - затвор до 20 години.



“Гледките са отвратителни. Плашещо е да виждаш автомобил, при който млади хора са загубили живота си. Колите са мощно средство. Не са играчка. Всеки шофьор, преди да си вземе книжката, трябва да мине отттук - през “Паркинга на смъртта", за да осъзнае,че трябва да се шофира отговорно", заявиха учениците.