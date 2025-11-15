ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивски ученици станаха свидетели на брутална гледка в "паркинга на смъртта"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:45Коментари (0)1061
©
виж галерията
“Две млади момчета загинаха при тежка катастрофа с мощен автомобил. Инцидентът стана преди абитуриентския им бал. Мощната им кола, управлявана с висока скорост, е разделена  на три  части от жестокия удар."

Автомобилът от тази  катастрофа, станала преди време, беше показан на бъдещите шофьори  от 11 клас от Професионалната гимназия по хранителни технологии и  техника от инспектор Васил Бочуков от Пътна полиция. Лекцията на тема “Пътна безопасност" се състоя в двора на КАТ, където се съхраняват смачканите до неузнаваемост автомобили, при които има жертви.

За първи път полицията разреши достъп на ученици до така наречения “Паркинг на смъртта" след молба от ръководството на гимназията.

"В гимназията, за съжаление, имаме смъртни случаи, наши ученици загинаха, карайки автомобили. Затова предприехме тази необичайна стъпка, за да ги предпазим. Искахме да видят лице в лице последствията от високите скорости. Те не го осъзнават, докато не  го видят, казва инженер Людмила Ганчева, директор на гимназията.

Учениците разгледаха деформираните коли. Гадаеха за марките, тъй като от удара ламарините се деформират до неузнаваемост. Питаха плахо дали при всяка кола има жертви.

От лекцията на полицията стана ясно, че най-тежките катастрофи в Пловдив стават с млади водачи, със стаж зад волана от няколко месеца. Точно тези шофьори карат и  най-мощните коли, а нямат тези умения.

“Скорост над 40 км става смъртоносна, нужни са от 2 до 6 секунди, за да се случи катастрофата", заяви заместник-районният прокурор на Пловдив Румяна Зайкова-Калеева, която посъветва бъдещите шофьори да забравят за  доказването пред приятели.

“Не си и помисляйте да пиете дори глътка алкохол и да сядате зад волана. Следите от пушенето на марихуана остават в кръвта до 6 месеца. Така, ако Ви спрат след време, и тестът се окаже положителен, Ви чака арест за 24 часа."

Прокурор Калеева запозна учениците и с наказанията, които очакват всеки нарушител.

За шофиране от неправоспособен шофьор - затвор от 1 до 3 години.

За  шофиране  след употреба на наркотици - затвор до 5 години.

За причиняване  на смърт при катастрофа - затвор до 20 години. 

“Гледките са отвратителни. Плашещо е да виждаш автомобил, при който млади хора са загубили живота си. Колите са мощно средство. Не са играчка. Всеки шофьор, преди да си вземе книжката, трябва да мине отттук - през “Паркинга на смъртта", за да осъзнае,че трябва да се шофира отговорно", заявиха учениците.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мащабна залесителна акция: Засадиха 100 нови дръвчета по склонове...
11:36 / 15.11.2025
Община Пловдив отчуждава три имота, прави свързваща улица
09:45 / 15.11.2025
Пловдив загуби един от големите. Поклон!
09:11 / 15.11.2025
Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществу...
08:16 / 15.11.2025
Вдигаме или не вдигаме ръка на пешеходните пътеки, говори полицей...
08:28 / 15.11.2025
За 380 000 лева правят важни ремонти в пловдивски район
07:45 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
11:23 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Брутален сблъсък на АМ "Тракия", движението е спряно, има загинали
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: