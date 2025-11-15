ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивски ученици станаха свидетели на брутална гледка в "паркинга на смъртта"
Автомобилът от тази катастрофа, станала преди време, беше показан на бъдещите шофьори от 11 клас от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника от инспектор Васил Бочуков от Пътна полиция. Лекцията на тема “Пътна безопасност" се състоя в двора на КАТ, където се съхраняват смачканите до неузнаваемост автомобили, при които има жертви.
За първи път полицията разреши достъп на ученици до така наречения “Паркинг на смъртта" след молба от ръководството на гимназията.
"В гимназията, за съжаление, имаме смъртни случаи, наши ученици загинаха, карайки автомобили. Затова предприехме тази необичайна стъпка, за да ги предпазим. Искахме да видят лице в лице последствията от високите скорости. Те не го осъзнават, докато не го видят, казва инженер Людмила Ганчева, директор на гимназията.
Учениците разгледаха деформираните коли. Гадаеха за марките, тъй като от удара ламарините се деформират до неузнаваемост. Питаха плахо дали при всяка кола има жертви.
От лекцията на полицията стана ясно, че най-тежките катастрофи в Пловдив стават с млади водачи, със стаж зад волана от няколко месеца. Точно тези шофьори карат и най-мощните коли, а нямат тези умения.
“Скорост над 40 км става смъртоносна, нужни са от 2 до 6 секунди, за да се случи катастрофата", заяви заместник-районният прокурор на Пловдив Румяна Зайкова-Калеева, която посъветва бъдещите шофьори да забравят за доказването пред приятели.
“Не си и помисляйте да пиете дори глътка алкохол и да сядате зад волана. Следите от пушенето на марихуана остават в кръвта до 6 месеца. Така, ако Ви спрат след време, и тестът се окаже положителен, Ви чака арест за 24 часа."
Прокурор Калеева запозна учениците и с наказанията, които очакват всеки нарушител.
За шофиране от неправоспособен шофьор - затвор от 1 до 3 години.
За шофиране след употреба на наркотици - затвор до 5 години.
За причиняване на смърт при катастрофа - затвор до 20 години.
“Гледките са отвратителни. Плашещо е да виждаш автомобил, при който млади хора са загубили живота си. Колите са мощно средство. Не са играчка. Всеки шофьор, преди да си вземе книжката, трябва да мине отттук - през “Паркинга на смъртта", за да осъзнае,че трябва да се шофира отговорно", заявиха учениците.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Мащабна залесителна акция: Засадиха 100 нови дръвчета по склонове...
11:36 / 15.11.2025
Община Пловдив отчуждава три имота, прави свързваща улица
09:45 / 15.11.2025
Пловдив загуби един от големите. Поклон!
09:11 / 15.11.2025
Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществу...
08:16 / 15.11.2025
Вдигаме или не вдигаме ръка на пешеходните пътеки, говори полицей...
08:28 / 15.11.2025
За 380 000 лева правят важни ремонти в пловдивски район
07:45 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS