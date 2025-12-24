ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивски съд пусна под домашен арест търсен от Франция участник в ОПГ за контрабандни цигари
Мъжът е задържан на ГКПП "Капитан Андреево", докато излизал от България към Турция. Апелативният съд сподели преценката на първоинстанционния, че издадената заповед за арест, във връзка с която е поискано и постановено задържането под стража, отговаря на изискванията на закона. Същевременно обаче според магистратите в случая не са налице останалите предпоставки за най-тежката мярка за неотклонение.
Хасковският окръжен съд е мотивирал опасността от укриване на исканото лице, основавайки се единствено на тежестта на разследваните престъпления. Той не отчел, че мъжът има чисто съдебно минало, установен регистриран постоянен адрес. Същият е с установен социален и професионален статус и трайни връзки с България. Има задължение за издръжка към три деца.
Наред с това по делото няма данни той да се укривал или Франция да е предприемала неуспешни опити за установяване на директен контакт с исканото лице или за търсенето му преди да го обяви за международно издирване. Затова пловдивските магистрати са на мнение, че домашен арест с електронна гривна за наблюдение може в достатъчна степен да обезпечи лицето за целите на съдебно производство.
Определението на Апелативният съд е окончателно.
