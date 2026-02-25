Пловдивски читалища посрещат Баба Марта с ателиета на открито

© На 1 март 2026 г. (неделя) от 11:00 часа, пловдивски читалища канят жителите и гостите на града пред сградата на Общината на пл. "Стeфан Стамболов", за да посрещнат заедно Баба Марта. Инициативата, която вече се е превърнала в топла градска традиция, се организира от Общинския читалищен съвет.



Празникът на Баба Марта е един от най-обичаните символи на българската идентичност. Той носи надеждата за пробуждащата се природа и вярата, че със закичването на мартеницата призоваваме здраве, късмет и дълголетие. Това е време за споделена радост и пожелания за благополучие.



В центъра на това събитие стоят нашите читалища – уникалните български институции, които от векове са стожери на духовността и народната памет. Те не са просто сгради, а живи средища, които съхраняват традициите ни и ги предават на младите поколения с любов и грижа. Именно благодарение на техните дейци, българският дух остава буден и пъстър като самата мартеница.



Организаторите са подготвили забавна програма за малки и големи - ателиета на открито, в които всеки ще може да се докосне до магията на ръчното изработване на мартеници и традиционно закичване за здраве и усмивки на всеки присъстващ.



Читалищните дейци с нетърпение очакват пловдивчани и гостите на града да се включат в празника, за да си пожелаем заедно една здрава и плодовита година.