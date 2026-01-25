Пловдивски адвокат: Колко пъти трябва да настъпваме една и съща мотика

© Понеже новият месия щял с твърда ръка да пребори мафията и да въведе ред в България, ще Ви дам малко хронология на управленските му напъни, извън деветгодишното му президенство, с което го запомнихме с излъчването му на погребален агент и с това, че бе по скоро разделител на нацията, отколкото неин обединител.



Та да си дойдем на думата, служебните правителства назначени от Румен Радев, тези с премиери - Огнян Герджиков, Стефан Янев на два пъти и Гълъб Донев също, са управлявали общо повече от две години. Помните ли нещо съществено да са свършили в този период. Та като чуя как сега бившият ни вече президент скачал в политиката чист и неопетнен, Ви съветвам да си припомните фактите и по-малко да вярвате на поредния спасител - демагог.



Колкото ни оправиха Царя, пъдаря и цигуларя, толкова ще ни оправи и летеца. А дори все още не сме видяли кои стари муцуни и политически хамелеони ще са в бъдещия му политически проект. Знам, че всички сме разочаровани от политиците ни, аз също съм в това число. Разочаровани може да сме, но нека да не сме наивни, колко пъти трябва да настъпваме една и съща мотика.



Това написа във фейсбук пловдивският адвокат Стефан Левашки по повод оставката на президента Румен Радев и влизането му в политиката и предстоящите парламентарни избори.