Пловдивската живописна школа "преди и сега" оживява в галерия "Капана"

© Сдружение "Общество Арт Графос“ има удоволствието да покани пловдивчани и гости на града на представянето на една изключително интересна изложба, част от проекта "ТрадАРТ – живописта преди и сега“. Откриването е на 3 февруари 2026г., от 18.00 часа в Галерия "Капана“ към ГХГ - Пловдив, ул. "Райко Даскалов“ 29.



Изложбата с куратори Пламена Димитрова – Рачева и Моника Роменска се реализира като част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026г., след провеждането на конкурс за кураторска концепция с фокус върху творците, оставили ярка следа в духовния живот на града. Проектът е един от отличените в конкурсната програма през миналата година, като журито даде препоръка при възможност концепциите, класирани на второ и трето място, да бъдат също реализирани поради тяхната висока художествена стойност и значимост за публиката.



Диалог между поколенията "ТрадАРТ“ не е просто изложба, а мащабен проект, изследващ връзката между легендарните майстори и съвременните продължители на Пловдивската школа. Експозицията е разгърната на две нива в галерия "Капана“.



На двата етажа посетителите ще видят творби на прочутите художници от 60-те години на XX в. като Димитър Киров-ДиКиро, Георги Божилов-Слона, Йоан Левиев, Кольо Витковски и Георги Бояджиев-Бояджана, както и на изкуството на съвременната генерация – Атанас Хранов, Васил Стоев, Станимир Видев, Николай Кучков, Румен Жеков и Недко Итинов. Техните произведения, специално подбрани и подготвени за изложбата, демонстрират как традицията се трансформира в нов, модерен визуален език.



Творбите са от колекцията на: ОИ "Старинен Пловдив“, ХГ "Станислав Доспевски“-Пазарджик, ХГ-Казанлък, както и от личните колекции на Албена Бояджиева, Зина Жекова, Русалия Кирова, Анна Джуркова, Анна Дякова, Мия Божилова, Олга Петрова.



Проектът е съпътстван и от интензивна паралелна програма, която включва срещи-разговори в галерията с художници и наследници на големите майстори. Прожекции на филми за историята и постиженията на школата и мултимедийни презентации. Образователни работилници с ученици от пловдивските училища по изкуствата, творческо писане и рисуване по темите на изложбата. След края на събитието ще бъде издаден специален вестник, обединяващ най-добрите ученически текстове, интервюта с автори и критически анализи.



"ТрадАРТ – живописта преди и сега“ се организира от Сдружение "Общество Арт Графос“ с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с Градска художествена галерия-Пловдив, ОИ "Старинен Пловдив“, училищата по изкуствата и национални медии.



Тя е утвърден изкуствовед, критик и куратор с богат опит в музейното дело, като дълги години заема поста директор на Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ във Варна. Рачева е известна с детайлните си изследвания върху творчеството на големи български майстори, като Борис Георгиев и неговите връзки с Николай Рьорих, както и с приноса си към графичното изкуство. Нейната работа често се фокусира върху съхраняването на художественото наследство и организирането на мащабни международни форуми, които популяризират българската култура.



Тя е дългогодишен куратор в Градската художествена галерия в Пловдив и е едно от ключовите имена в артистичния живот на "Града под тепетата“. Освен като куратор с усет към съвременното изкуство, тя самата е и утвърден художник, което ѝ дава уникална перспектива при подреждането на експозиции и работата с автори. Роменска е известна със своята активна роля в подкрепата на пловдивската арт сцена и способността си да интерпретира класически и модерни форми чрез задълбочен и понякога нестандартен визуален прочит.