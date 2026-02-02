ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка влезе в книгата на рекордите на Гинес
Световният рекорд, обявен официално на 16 януари, е за най-голям брой националности, участвали едновременно в сесия по рисуване. В постижението се включват артисти от над 50 държави от цял свят, което превърна фестивала в истинска платформа за културен обмен и художествен диалог.
Сред всички участници именно творбата на Моника Димитрова бе отличена с първо място от международното жури. Оценката е присъдена заради силното художествено въздействие на произведението, емоционалното му излъчване и яркото авторско присъствие.
В картината си пловдивската художничка използва наситени, експресивни цветове и мощна символика. Изображението на семейство бикове върху червен фон носи послание за вътрешната сила, връзката и устойчивостта, които се активират в моменти на изпитание и необходимост.
След това значимо международно признание Моника Димитрова ще представи своята следваща изложба в престижния Art Club Diplomat – специализирано пространство за изкуство и културни събития в сърцето на София. Експозицията ще даде възможност на българската публика да се докосне отблизо до творчеството на артист с вече утвърдено международно присъствие и световен отпечатък.
