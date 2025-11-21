Пловдивчанка седна в заведение, но нахални създания развалиха вечерта й

© Илюстрация Просещи деца в центъра на Пловдив притесниха пловдивчанка. За това сподели самата тя:



"Не знам дали сте забелязали, но от известно време в "Капана" и около Халите са се навъдили около десетина, ако не и повече, деца от един многоброен етнос в България, които не те оставят на мира, ако се намираш в близост до храна, заведение и т.н.



Преди седмици бях на заведение вечерта с приятелка и повече от 10 пъти минаха през нашата маса, за да просят. Поведението им е отвратително безобразно, невъзпитани са и не разбират от дума, когато ги помолиш да се махнат. Накрая дойдоха отново и докато ми мигне окото, вече бяха взели купичката с фъстъците и си я разпределиха помежду си.



Днес около дюнерите ме нападнаха отново две, опитаха се да ме оплюят и едното ме удари. Не знам кой трябва да вземе мерки, но това е нетърпимо. Човек не може спокойно да мине през Главната, защото е заобиколен от тези създания".