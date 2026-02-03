ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка: Подложена съм на тормоз от съседи, никой не ми обръща внимание
"Искам да подам оплакване срещу обитателите на два апартамента на улица "Иван Арабаджията" № 6. Откакто се нанесоха наемателите в апартамент 12 и 13, съм подложена на голям тормоз.
Първо, не плащат такси за общите части, въпреки че жилищата са обитаеми и денонощно има хора в апартаментите. Аз плащам 22, те - 8.50. Защо? В едното жилище има двама студенти, единият кара кола на лизинг за 100 хиляди.
В другия апартамент живее наемателка, която работи в кол център. Какъв е тоя кол център не знам, по цял ден е вкъщи. Вътре е обзаведено все едно е диско бар. Гледа голямо черно куче, сигурно е над 100 килограма. Вкарва го в банята, която е до моята спалня и непрекъснато лае. Наемателката разхожда кучето си във входа.
Имаме домоуправител, но той нищо не прави по въпроса. Подавала съм жалби в полицията, оттам ми отговарят, че нищо не могат да направят, защото те (наемателите) са богаташи. Не ме интересува, аз искам да живея нормален спокоен живот. Вместо това получавам заплахи, защото им преча.".
Очаквайте отговор на въпроса какви са правата на съседите на собствениците на домашни любимци.
