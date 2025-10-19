Пловдивчанинът, който стана европейски журналист на годината, но почти никой не го отбеляза

© Тези дни българският разследващ журналист Христо Грозев бе отличен с престижната награда за европейски журналист на годината от журито на PRIX EUROPA, в което влизат представители на най-големите обществени медии на Стария континент.



Грозев е отличен за работата си по откриването издирвания бивш директор на германската компания за разплащания "Уайъркард“ Ян Марсалек в Москва и изобличаването му като руски шпионин.



Заедно с международен разследващ екип, включително германските медии Spiegel, ZDF, руската платформа "Инсайдър“, австрийския вестник Der Standart и американската телевизия PBS, Грозев разкрил e скривалището на Марсалек и успял да докаже, че той работи за руските тайни служби.



Христо Грозев – за кой ли път припомняме, е пловдивчанин. Тук прави първите опити да създаде някаква независима медия.



Ако беше някакъв спортист – какъвто и да е – щеше да се вдигне шум до небето. Кой знае каква чест щеше да му бъде оказана. Ама той – журналист. И на всичкото отгоре се опитва да разкрива някакви руски далавери. В града, чийто символ е Альоша, такива работи не се ценят.



Някой ще каже, че твърде млад е напуснал града и не е работил в пловдивска медия. То и Ирина Чмихова стана почетен граданин, макар да е напуснала града като детенце. Е, изпя по някое време песента за синьото елече и нещо там "край Марица“. А Христо Грозев нищо не казал за Марица, нищо не написа за Пловдив – културна столица. Вместо това се занимава с някакъв малайзийски самолет- дето уж го свалили руснаците…



Тези дни Христо Николов предложи в ефира на ПОТВ Грозев за почетен гражданин на Пловдив. Само че ако тръгне процедура, кандидатурата му трябва да бъде одобрена от Съюза на Българските журналисти. Който знае кой ръководи този съюз, се сеща за какъв абсурд става дума.



Та се питаме – няма ли да се намери поне един общински съветник, който да вдигне ръка и да попита: Абе, колеги, вие знаете ли, че Христо Грозев е пловдивчанин.



Автор: Евгени Тодоров