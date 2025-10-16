ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанини: Ограбиха ме във фитнес зала, дори заключен шкаф не спря крадците
"Снощи, на 15 октомври около 21:45 ч., докато тренирах, бях ограбен, въпреки че шкафът ми беше заключен с катинар,“ разказва мъжът.
"Откраднати са ми ключ за автомобил, две дебитни карти и 220 лева в брой.“
Пострадалият твърди, че след инцидента е потърсил съдействие от ръководството на залата, но не е получил такава. По случая вече е подадена жалба във Второ РПУ – Пловдив.
В същото време, в залата има няколко табели, които предупреждават трениращите, че фитнесът не поема отговорност за лични вещи в съблекалните, което подчертава риска за оставените ценности.
"Искам да предупредя всички, които посещават фитнесите от тази верига, да бъдат изключително внимателни. Дори заключен шкаф не гарантира сигурността на вещите ви“, добавя потърпевшият.
Случаят предизвика реакции в социалните мрежи, където трениращи коментират, че това не е първи подобен инцидент в пловдивски фитнес.
